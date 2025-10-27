Completati gli studi sulla donna più anziana del mondo | ecco i principali segreti della longevità

Gli studi sulla donna più anziana del mondo sono stati rivelatori. Il dottor Esteller ha individuato alcuni segreti della longevità. L’elisir di lunga vita è molto allettante, tutti lo cercano ma poche persone effettivamente possono dire di averlo avuto tra le mani. Non mancano certo i centenari nel mondo e proprio uno studio sulla donna più anziana ha aiutato a reperire alcuni degli ingredienti per questo desiderato elisir. (Cityrumors.it) La donna più anziana al mondo si chiamava Maria Branyas ed è morta all’età di 117 anni riuscendo anche a superare il Covid 19 all’età di 113 anni. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

