Compleanno Chivu ieri la sorpresa ad Appiano Gentile per il tecnico | Gesto apprezzato è servito per…

Inter News 24 Compleanno Chivu, ieri la sorpresa ad Appiano Gentile per il tecnico dell’Inter prima della seduta d’allenamento: ecco cos’è successo. Un compleanno dal sapore agrodolce per Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter ha compiuto ieri 45 anni, una ricorrenza che avrebbe sicuramente preferito festeggiare con un risultato diverso nella supersfida di sabato sera contro il Napoli. Nonostante l’amarezza per la sconfitta subita al Maradona, che ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive, al suo rientro ad Appiano Gentile l’allenatore romeno ha trovato ad attenderlo una gradita sorpresa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Compleanno Chivu, ieri la sorpresa ad Appiano Gentile per il tecnico: «Gesto apprezzato, è servito per…»

