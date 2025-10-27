Competenze da volontariato riconosciute anche a scuola | pubblicato il DECRETO in Gazzetta Ufficiale

Il 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato il 31 luglio 2025 che stabilisce come rendere riconoscibili, anche in ambito scolastico, le competenze acquisite attraverso percorsi o attività di volontariato.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

