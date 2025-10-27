Compagnie telefoniche dalle destre un altro regalo alle imprese e a pagare sono i consumatori
Come al solito, a pagare sono i contribuenti. Con un bel regalo alle aziende. Almeno questa è l’intenzione della maggioranza (o almeno una sua parte) con gli emendamenti al disegno di legge annuale sulla Concorrenza, all’esame del Senato, che potrebbero comportare costi aggiuntivi per gli utenti sui contratti telefonici. Così come in Manovra, quindi, il governo prende una chiara posizione: dalla parte delle imprese, facendo pagare sempre più i cittadini. Nella Legge di Bilancio attraverso nuove tasse o aumenti delle accise, in questo caso permettendo alle compagnie telefoniche di alzare i prezzi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
