G ara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani vogliono approfittare di un avversario in difficoltà per manteners nelle zone nobili della classifica. Como vs Hellas Verona si giocherà mercoledì 28 ottobre 2025 alle ore 18.30 presso lo stadio Sinigallia. COMO VS HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani proveranno a sfruttare il fattore campo per tornare a vincere dopo il pareggio ottenuto a Parma, restando così in zona europea. Un obiettivo che sembra alla portata della squadra di Fabregas avendo battuto una big come la Juventus. Stato d’animo opposto in casa scaligera, dove la vittoria continua a non arrivare, pur avendola sfiorata nell’ultimo turno contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Como vs Hellas Verona, nona giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

