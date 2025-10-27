Como strappa la collanina a una ragazza in piazza Volta | arrestato 18enne irregolare

Quicomo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha arrestato un giovane di 18 anni, cittadino egiziano senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo. È stato inoltre denunciato per rapina impropria e porto di oggetti atti a offendere.La collanina. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

como strappa collanina ragazzaComo, rapina in piazza Volta nella notte tra sabato e domenica - Strappa una collanina d’oro a una ragazza 25enne in piazza Volta a Como, nella notte tra sabato e domenica. Scrive espansionetv.it

como strappa collanina ragazzaComo, 25enne rapinata della collana d’oro in pieno centro. Fermato un 18enne - La Polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha arrestato per furto con strappo un 18enne egiziano senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale. Riporta comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Como Strappa Collanina Ragazza