Como strappa la collanina a una ragazza in piazza Volta | arrestato 18enne irregolare

La polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha arrestato un giovane di 18 anni, cittadino egiziano senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo. È stato inoltre denunciato per rapina impropria e porto di oggetti atti a offendere.La collanina. 🔗 Leggi su Quicomo.it