Como strappa la collanina a una ragazza in piazza Volta | arrestato 18enne irregolare
La polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha arrestato un giovane di 18 anni, cittadino egiziano senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo. È stato inoltre denunciato per rapina impropria e porto di oggetti atti a offendere.La collanina. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nola – Spari secchi come frustate nel silenzio di piazza Lago di Como, e un borsello strappato di mano: è la rapina lampo che ha terrorizzato un gioielliere locale ieri sera, 18 ottobre, trasformando il rientro a casa in un incubo armato. Leggi articolo completo - facebook.com Vai su Facebook
#Cremona Reazione e rimonta: la Cremonese strappa un punto a Como - Cremona - X Vai su X
Como, rapina in piazza Volta nella notte tra sabato e domenica - Strappa una collanina d’oro a una ragazza 25enne in piazza Volta a Como, nella notte tra sabato e domenica. Scrive espansionetv.it
Como, 25enne rapinata della collana d’oro in pieno centro. Fermato un 18enne - La Polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha arrestato per furto con strappo un 18enne egiziano senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale. Riporta comozero.it