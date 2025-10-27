Como rapinano e accoltellano due turisti a Villa Olmo | arrestati

Como, 27 ottobre 2025 – Sono stati accoltellati per rapinargli una collanina d'oro, mentre passeggiavano a Villa Olmo in pieno giorno. Le vittime sono due turisti indiani, padre e figlio, soccorsi dai passanti e dai poliziotti della Squadra Volante, che poco dopo hanno arrestato due aggressori, un ragazzo di 19 anni finito in carcere al Bassone, e un sedicenne portato il Beccaria, entrambi di origine egiziana. Le vittime si trovavano all'interno del parco della villa domenica pomeriggio, quando sono stati accerchiati dal un gruppetto di giovani, tutti di origine straniera, che gli hanno intimato la consegna della collana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, rapinano e accoltellano due turisti a Villa Olmo: arrestati

Contenuti che potrebbero interessarti

Maranza a Como, aggressione a turisti a Villa Olmo: padre e figlio accoltellati. Arrestati un 19enne e un 16enne per rapina - X Vai su X

Maranza a Como, rapina a Villa Olmo: feriti e 2 arresti - facebook.com Vai su Facebook

Padre e figlio accoltellati a Como sulla passeggiata di Villa Olmo, 19enne e 16enne arrestati - Due giovani egiziani arrestati a Como per rapina violenta: padre e figlio indiani accoltellati a Villa Olmo per una collanina d’oro. Si legge su virgilio.it

Como, due arresti per la violenta rapina a Villa Olmo ai danni di turisti indiani - La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per concorso in rapina, un 19enne ed un 16enne egiziani, irregolari e privi di documenti, con svariati precedenti di polizia e alias a ... comozero.it scrive

Padre e figlio accoltellati a Como per rapina: arrestati dalla polizia due giovani - Le ricerche sono scattate immediatamente: poco dopo i fati, due pattuglie hanno rintracciato i sospetti, un 19enne e un 16enne egiziani, entrambi irregolari e privi di documenti ... Segnala varesenews.it