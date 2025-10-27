Commissione inchiesta Covid e Pregliasco | interessi con aziende farmaceutiche

Qualcuno ricorderà il professor Fabrizio Pregliasco canterino tra un obbligo vaccinale e l’altro e tra un lockdown e l’altro, quando in trio con Bassetti e Crisanti, anche loro star tv del periodo cosiddetto pandemico, come lo era anche Burioni, intonava il motivetto natalizio ‘Si si vax’ sulle note di Jingle bells Altri per aver allora il professor Pregliasco tuonato: “ Non vaccinarsi vuol dire essere imboscati, come in una guerra. A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra, era un meccanismo trucido e devastante”. Altri ancora quando, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, il professor Pregliasco dispose il rinvio di interventi chirurgici ad alcuni pazienti sprovvisti di super green pass. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it