Commissione inchiesta Covid e Pregliasco | interessi con aziende farmaceutiche
Qualcuno ricorderà il professor Fabrizio Pregliasco canterino tra un obbligo vaccinale e l’altro e tra un lockdown e l’altro, quando in trio con Bassetti e Crisanti, anche loro star tv del periodo cosiddetto pandemico, come lo era anche Burioni, intonava il motivetto natalizio ‘Si si vax’ sulle note di Jingle bells Altri per aver allora il professor Pregliasco tuonato: “ Non vaccinarsi vuol dire essere imboscati, come in una guerra. A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra, era un meccanismo trucido e devastante”. Altri ancora quando, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, il professor Pregliasco dispose il rinvio di interventi chirurgici ad alcuni pazienti sprovvisti di super green pass. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Il presidente della Commissione parlamentare d' inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Alessandro Battilocchio, torna a Messina dove era già stato un anno fa ma questa volta arriverà con
Dichiarazione del prof. Fabrizio Pregliasco in sede di audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid
Vaccini, Pregliasco: "Non mi hanno scoperto, ho spiegato io i rapporti (normali) economici con le aziende. Soldi per la ricerca, non per parlare di Covid"
Danni da vaccino Covid-19, Pregliasco minimizza? Peccato che qualcuno ne stia ancora pagando le conseguenze - Pregliasco difende lockdown, green pass e vaccini, audizione infuocata in commissione Covid.
Covid, l'ammissione choc di Pregliasco in Commissione. De Vita: "Arroganza" - Uno dei volti più noti e riconoscibili dell'era Covid, che pontificava in tv