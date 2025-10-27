Commissione inchiesta Covid e Pregliasco | interessi con aziende farmaceutiche

Qualcuno ricorderà il professor Fabrizio Pregliasco canterino tra un obbligo vaccinale e l’altro e tra un lockdown e l’altro, quando in trio con Bassetti e Crisanti, anche loro star tv del periodo cosiddetto pandemico, come lo era anche Burioni, intonava il motivetto natalizio ‘Si si vax’ sulle note di Jingle bells Altri per aver allora il professor Pregliasco tuonato: “ Non vaccinarsi vuol dire essere imboscati, come in una guerra. A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra, era un meccanismo trucido e devastante”. Altri ancora quando, direttore sanitario dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, il professor Pregliasco dispose il rinvio di interventi chirurgici ad alcuni pazienti sprovvisti di super green pass. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

commissione inchiesta covid pregliascoVaccini, Pregliasco: "Non mi hanno scoperto, ho spiegato io i rapporti (normali) economici con le aziende. Soldi per la ricerca, non per parlare di Covid" - Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... Si legge su affaritaliani.it

commissione inchiesta covid pregliascoDanni da vaccino Covid-19, Pregliasco minimizza? Peccato che qualcuno ne stia ancora pagando le conseguenze - Pregliasco difende lockdown, green pass e vaccini, audizione infuocata in commissione Covid. Secondo tag24.it

commissione inchiesta covid pregliascoCovid, l'ammissione choc di Pregliasco in Commissione. De Vita: "Arroganza" - Uno dei volti più noti e riconoscibili dell'era Covid, che pontificava in tv on le altre viro- Riporta iltempo.it

