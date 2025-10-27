Commessa molestata risarcita in base alla paga | per i giudici l’abuso a una precaria vale 9 euro per ogni giorno di lavoro

Il danno morale, per una donna che ha subito molestie sessuali dal suo capo, dipende dal suo stipendio: quello della vittima, non del molestatore. Lo stabilisce una sentenza della Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sul caso di una donna molestata dal suo capo catanese, che farà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

