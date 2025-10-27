Commessa molestata risarcita in base alla paga | per i giudici l’abuso a una precaria vale 9 euro per ogni giorno di lavoro
Il danno morale, per una donna che ha subito molestie sessuali dal suo capo, dipende dal suo stipendio: quello della vittima, non del molestatore. Lo stabilisce una sentenza della Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sul caso di una donna molestata dal suo capo catanese, che farà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Aveva preso di mira da tempo una donna originaria del Bangladesh, commessa in un minimarket di Spinaceto, perseguitandola con insulti e minacce, anche davanti al marito. Dopo mesi di molestie, la donna aveva trovato il coraggio di denunciarlo. Grazie all - facebook.com Vai su Facebook
Commessa molestata risarcita in base alla paga: per i giudici di Palermo l'abuso a una precaria vale 9 euro per ogni giorno di lavoro - Una sentenza della Corte d'Appello, destinata a far discutere, vincola l'indennizzo morale per "strofinamenti e palpeggiamenti" alla retribuzione della dipendente vittima di violenza. Come scrive palermotoday.it
Commessa molestata risarcita in base alla paga: per i giudici l’abuso a una precaria vale 9 euro per ogni giorno di lavoro - Al centro del caso un catanese, capo area di un centro commerciale, condannato in primo grado e salvato dalla prescrizione. Scrive cataniatoday.it