Commessa agrigentina molestata risarcita in base alla paga | per i giudici l' abuso a una precaria vale 9 euro per ogni giorno di lavoro
Il danno morale, per una donna che ha subito molestie sessuali dal suo capo, dipende dal suo stipendio: quello della vittima, non del molestatore. Lo stabilisce una sentenza della Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunciarsi sul caso di una donna agrigentina, che farà discutere. Quindi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Commessa molestata risarcita in base alla paga: per i giudici l’abuso a una precaria vale 9 euro per ogni giorno di lavoro - Al centro del caso un catanese, capo area di un centro commerciale, condannato in primo grado e salvato dalla prescrizione. Scrive cataniatoday.it