Commerzbank il Consiglio di sorveglianza indaga su un incontro segreto tra ex ceo Knof e Orcel

Il Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank sta indagando su un incontro segreto tra l’ex ceo della banca tedesca Manfred Knof e l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, avvenuto nel settembre 2024, poco dopo l’ingresso della principale banca italiana nell’istituto tedesco. L’incontro – come riporta Handelsblatt – sarebbe avvenuto all’insaputa di Commerbzank. “Il comitato sta conducendo una verifica legale per determinare se la mancata comunicazione da parte di Manfred Knof abbia costituito una violazione dei propri doveri”, hanno dichiarato fonti finanziarie al quotidiano economico tedesco, aggiungendo che “il Consiglio di sorveglianza è rimasto scioccato quando ne è venuto a conoscenza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Commerzbank, il Consiglio di sorveglianza indaga su un incontro segreto tra ex ceo Knof e Orcel

