Commento inaspettato su Silvia Toffanin a Tv Talk | gelo in studio e reazioni sui social
Un momento di imbarazzo in diretta ha sorpreso pubblico e ospiti di Tv Talk, il programma di Rai 3 che ogni settimana analizza i linguaggi e i protagonisti della televisione italiana. Durante l’ultima puntata andata in onda nel fine settimana, una battuta su Silvia Toffanin ha improvvisamente raffreddato l’atmosfera in studio, lasciando per qualche secondo tutti senza parole. L’episodio si è verificato mentre si discuteva del nuovo GialappaShow di TV8. Dopo la presentazione di un servizio curato da Mia Ceran, che mostrava Ubaldo Pantani nei panni di Pier Silvio Berlusconi e Brenda Lodigiani in quelli di Silvia Toffanin, la conversazione è scivolata sulle parodie televisive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Xbox Game Pass ha sorpreso i giocatori con un lancio inaspettato: Pacific Drive è arrivato improvvisamente nel catalogo sin dal lancio. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Toffanin “minaccia” in TV: la frase pungente su Pier Silvio Berlusconi scatena la reazione - Vincenzo De Lucia imita Silvia Toffanin a This is me, la conduttrice televisiva reagisce: "Credo che la querelerò". Da donnaglamour.it
This Is Me 2025, intervista doppia a Silvia Toffanin e l’imitatore Vincenzo De Lucia | Video Witty Tv - A This is Me 2025 va in onda una divertentissima intervista doppia a Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia. Si legge su superguidatv.it
Vincenzo De Lucia e la battuta sulla lacrima facile di Silvia Toffanin a This is me, lei ci ride su: “La querelerò” - Uno dei momenti salienti della puntata di This is me del 22 ottobre è stato quello dell'imitazione di Vincenzo De Lucia a Silvia Toffanin ... Da fanpage.it