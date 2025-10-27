Commemorazione dei defunti dispositivo di circolazione zona cimiteri di Poggioreale

Per la commemorazione dei defunti, sarà in vigore un particolare dispositivo di circolazione per le strade che conducono ai cimiteri di Poggioreale. Il Comune ha predisposto un particolare dispositivo di traffico per meglio disciplinare la circolazione veicolare delle strade che conducono ai cimiteri di Poggioreale in occasione del tradizionale omaggio ai defunti, con la visita .

commemorazione dei defunti dispositivo di circolazione zona cimiteri di poggioreale

