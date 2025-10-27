Commemorazione dei defunti dispositivo di circolazione zona cimiteri di Poggioreale
Per la commemorazione dei defunti, sarà in vigore un particolare dispositivo di circolazione per le strade che conducono ai cimiteri di Poggioreale. Il Comune ha predisposto un particolare dispositivo di traffico per meglio disciplinare la circolazione veicolare delle strade che conducono ai cimiteri di Poggioreale in occasione del tradizionale omaggio ai defunti, con la visita . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
In occasione della Festa di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, durante le giornate di sabato 1 e domenica 2 novembre sarà attivo il SERVIZIO BUS-NAVETTA dalla Piazza della Chiesa Parrocchiale al CIMITERO COMUNALE con il seguente or - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, commemorazione dei defunti: il dispositivo traffico intorno ai cimiteri di Poggioreale - Il Comune ha predisposto un particolare dispositivo di traffico per meglio disciplinare la circolazione veicolare delle strade che conducono ai cimiteri di Poggioreale in occasione ... msn.com scrive
Castellammare di Stabia. Commemorazione dei defunti 2025: ecco il dispositivo traffico - Per agevolare la fruizione del Cimitero di Castellammare di Stabia, in occasione delle celebrazioni per la commemorazione dei defunti, ... Secondo reportweb.tv
Siracusa, servizio navetta al cimitero per la Commemorazione dei Defunti - In vista della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Siracusa ha predisposto per quest’anno un servizio navetta gratuito all’interno del Cimitero Comunale per agevolare gli spostamenti di anziani e ... siracusanews.it scrive