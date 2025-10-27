Commemorazione dei defunti aperture straordinarie dei cimiteri e nuove aree di sosta a Bari

Baritoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della festività della Commemorazione dei Defunti, la Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari ha disposto aperture straordinarie dei cimiteri cittadini e l’attivazione di aree di sosta aggiuntive per agevolare l’accesso dei visitatori.Da oggi, lunedì 27 ottobre, fino a domenica 2. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

commemorazione defunti aperture straordinarieOrari di apertura straordinari dei cimiteri per la commemorazione dei defunti - In occasione della Commemorazione dei Defunti, i cimiteri comunali osserveranno orari di apertura straordinari. piananotizie.it scrive

commemorazione defunti aperture straordinarieSciacca, apertura straordinaria del cimitero per la commemorazione dei defunti - Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Fabio Leonte comunicano l’apertura straordinaria del cimitero comunale in occasione delle giornate di commemorazione dei defunti. Si legge su agrigentonotizie.it

commemorazione defunti aperture straordinariePachino, apertura straordinaria del cimitero per la commemorazione dei defunti - In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Pachino ha disposto l’apertura straordinaria del cimitero comunale. Come scrive pachinonews.it

Cerca Video su questo argomento: Commemorazione Defunti Aperture Straordinarie