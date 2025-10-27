Comitato Sì Meazza diffida i notai per San Siro | La tribuna ovest non si può vendere per le targhe celebrative

Il Comitato Sì Meazza, guidato dal presidente Luigi Corbani, ha diffidato i notai incaricati del rogito per la vendita della Gfu San Siro a Inter e Milan. Le targhe celebrative installate sulla tribuna ovest, infatti, sono state già riconosciute come "archivio pubblico" e perciò "inalienabili" e "tutelate dalla legge". 🔗 Leggi su Fanpage.it

