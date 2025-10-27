Comitato Sì Meazza diffida i notai per San Siro | La tribuna ovest non si può vendere per le targhe celebrative

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ComitatoMeazza, guidato dal presidente Luigi Corbani, ha diffidato i notai incaricati del rogito per la vendita della Gfu San Siro a Inter e Milan. Le targhe celebrative installate sulla tribuna ovest, infatti, sono state già riconosciute come "archivio pubblico" e perciò "inalienabili" e "tutelate dalla legge". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

comitato s236 meazza diffidaComitatoMeazza manda diffida a notai contro rogito vendita - Il Comitato Sì Meazza ha inviato una diffida ai notai che si dovranno occupare del rogito per la vendita da parte del Comune dello stadio di San Siro a Inter e Milan perchè ci sarebbe "il divieto di s ... ansa.it scrive

Il ComitatoMeazza annuncia ricorso contro la delibera: perché la battaglia su San Siro non è ancora finita - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita della Gfu di San Siro, stadio Meazza compreso, a Inter e Milan. Scrive fanpage.it

Il Comitato per la legalità: "Dubbi sui titolari dei club e sulla capacità di spesa". Lite sul Meazza trascurato - Esordisce così un documento di tre pagine del Comitato legalità e contrasto criminalità organizzata del Comune presieduto da ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Comitato S236 Meazza Diffida