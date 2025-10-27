Come vestirsi per un colloquio di lavoro in autunno? Ecco cinque outfit perfetti per vincere la missione assunzione

D ai tailleur morbidi alle gonne a matita, dai maglioncini raffinati alle giacche di pelle. Il look giusto può avere un ruolo strategico in molte occasioni, come quella del colloquio di lavoro. Ecco cinque idee di outfit perfette e di tendenza per lasciare il segno. Completo sartoriale Non si può sbagliare scommettendo su un completo sartoriale sofisticato ed essenziale, capace di comunicare professionalità ed eleganza. Gli accessori coordinati in total black, poi, aggiungono un tocco glamour. Leggi anche › Fuori orario. Come vestirsi per. un colloquio di lavoro nell’autunno 2025 Dolcevita, giacchetta e gonna a portafoglio In vista di un colloquio, spazio a dolcevita neri, giacchette avvolgenti e gonne a portafoglio, accompagnati da intramontabili stivali in pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

