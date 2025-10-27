Come Taylor Fritz e Morgan Riddle stanno rendendo cool il tennis
Alla influencer Morgan Riddle viene spesso chiesto se il suo fidanzato, il tennista americano Taylor Fritz, le dia mai lezioni. È una domanda legittima. «Io rispondo: “Ma figurati!”», esclama. «Faccio tipo due lezioni e lui prova a insegnarmi il topspin. e io cerco di spiegargli che non riesco nemmeno a mandare la palla oltre la rete». Riddle, che ha 28 anni e un aspetto naturale da Barbie, è appena arrivata al Lotte New York Palace hotel, nel centro di Manhattan, dove lei e Fritz trascorreranno le prossime settimane durante gli US Open. L’ascesa del ventottenne Fritz è stata lenta, finché nel 2024 è arrivato in finale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fritz OUT a Basilea ? Ugo Humbert elimina la testa di serie numero 1 del torneo Taylor Fritz in due set (6-3 6-4). Non accadeva dal 2005 che la 1° testa di serie uscisse così presto (Coria). Il francese sfiderà Opelka per la semifinale svizzera. - X Vai su X
Dopo la rottura del tendine d’Achille del giovane danese, il circuito ATP è di nuovo sotto accusa. Jack Draper e Taylor Fritz chiedono un cambio di rotta: “Così non possiamo durare a lungo”. - facebook.com Vai su Facebook
Inside the Modern Courtship of Taylor Fritz and Morgan Riddle - Together, they show their fans the fun, the absurd, the ... Riporta gq.com
PICTURES: Taylor Fritz's girlfriend Morgan Riddle turns up the style in chic polka dot outfit while enjoying F1 Mexico Grand Prix - Taylor Fritz's influencer girlfriend, Morgan Riddle, shared a sneak peek of her time at the F1 Mexico Grand Prix. Si legge su sportskeeda.com
"I just gave up" - Taylor Fritz's influencer girlfriend Morgan Riddle makes frustrations clear about what tennis is doing wrong compared to NBA - Taylor Fritz's girlfriend, Morgan Riddle, reacted to a content creator who shared her views about tennis not welcoming non- Come scrive sportskeeda.com