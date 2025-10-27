Come sta l' amica di Beatrice Bellucci

AGI - Sono ancora gravi ma stabili le condizioni di S. P., la ragazza rimasta ferita nell'incidente su via Cristoforo Colombo, a Roma, che venerdì scorso è costato la vita alla ventenne Beatrice Bellucci.  "S. è entrata nella terapia intensiva della UOC Shock e Trauma" dell'ospedale San Camillo "la notte del 25 ottobre scorso in seguito a un gravissimo incidente stradale. Al momento le sue condizioni sono ancora gravi, siamo ormai in terza giornata post operatoria - ha spiegato, nel bollettino, il professor Emiliano Cingolani, Direttore F.F. Uoc Shock e Trauma -. Al momento dell'ingresso in pronto soccorso la ragazza è stata sottoposta a un intervento multidisciplinare ortopedico e chirurgico di riduzione delle numerose fratture delle ossa lunghe e di asportazione della milza". 🔗 Leggi su Agi.it

