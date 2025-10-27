Come sta Dettwiler dopo l’incidente in Malesia | gli aggiornamenti sullo sfortunato pilota svizzero
Emergono nuovi dettagli a proposito dei gravi infortuni rimediati da Noah Dettwiler nel terribile incidente avvenuto ieri durante il giro di ricognizione del Gran Premio della Malesia 2025 di Moto3. Lo svizzero, centrato in pieno mentre procedeva a bassa velocità dal campione mondiale Josè Antonio Rueda (che si è accorto troppo tardi della situazione non riuscendo ad evitarlo), è stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur dovendo sottoporsi a diversi interventi chirurgici per rimanere in vita. Secondo Sky Sport, il giovane pilota svizzero “avrebbe riportato un severo trauma cranico (ma fortunatamente pare non siano presenti ematomi cerebrali), un severo trauma addominale e al torace, la rottura della milza e la frattura di tibia e perone “. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dettwiler ha sofferto vari arresti cardiaci dopo l’incidente in Moto3: “Hanno lottato per salvarlo” Noah Dettwiler operato dopo il terribile incidente in Moto3: “Ha avuto diversi arresti cardiaci” Noah Dettwiler dovrà affrontare “diversi interventi chirurgici” a seguito d - facebook.com Vai su Facebook
Incidente choc in $Moto3 a Sepang: $Dettwiler, 20 anni, è in condizioni gravi dopo essere stato investito da $Rueda nel giro di formazione. Il pilota svizzero è in terapia intensiva dopo diversi arresti cardiaci e dovrà affrontare più interventi chirurgici. Forza N - X Vai su X
Come sta Dettwiler dopo l’incidente in Malesia: gli aggiornamenti sullo sfortunato pilota svizzero - Emergono nuovi dettagli a proposito dei gravi infortuni rimediati da Noah Dettwiler nel terribile incidente avvenuto ieri durante il giro di ricognizione ... Si legge su oasport.it