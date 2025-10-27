Emergono nuovi dettagli a proposito dei gravi infortuni rimediati da Noah Dettwiler nel terribile incidente avvenuto ieri durante il giro di ricognizione del Gran Premio della Malesia 2025 di Moto3. Lo svizzero, centrato in pieno mentre procedeva a bassa velocità dal campione mondiale Josè Antonio Rueda (che si è accorto troppo tardi della situazione non riuscendo ad evitarlo), è stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur dovendo sottoporsi a diversi interventi chirurgici per rimanere in vita. Secondo Sky Sport, il giovane pilota svizzero “avrebbe riportato un severo trauma cranico (ma fortunatamente pare non siano presenti ematomi cerebrali), un severo trauma addominale e al torace, la rottura della milza e la frattura di tibia e perone “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come sta Dettwiler dopo l’incidente in Malesia: gli aggiornamenti sullo sfortunato pilota svizzero