Come sta Dettwiler dopo le operazioni per l'incidente di Sepang | Condizioni stabili ma critiche

Dopo le operazioni subite a Kuala Lumpur, il pilota svizzero Noah Dettwiler resta in terapia intensiva. L'ultimo aggiornamento sulle condizioni del team CIP Green Power dopo il terribile incidente nel giro di ricognizione della Moto3 in Malesia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Dettwiler sottoposto a diversi interventi chirurgici dopo l'incidente con Rueda nel giro di formazioni di Moto3 a Sepang #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Come sta Dettwiler dopo l’incidente in Malesia: gli aggiornamenti sullo sfortunato pilota svizzero - - X Vai su X

Come sta Dettwiler dopo l’incidente in Malesia: gli aggiornamenti sullo sfortunato pilota svizzero - Emergono nuovi dettagli a proposito dei gravi infortuni rimediati da Noah Dettwiler nel terribile incidente avvenuto ieri durante il giro di ricognizione ... Da oasport.it

“Ha subito diversi interventi. Presto per dire che sia fuori pericolo”: come sta Dettwiler dopo l’incidente in Moto3. E i piloti protestano - L’incidente è stato causato dal rallentamento improvviso dello svizzero nel corso del giro di allineamento, a causa di un problema tecnico. Riporta ilfattoquotidiano.it

Moto 3, Dettwiler in terapia intensiva dopo incidente con Rueda: non è fuori pericolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Moto 3, Dettwiler in terapia intensiva dopo incidente con Rueda: non è fuori pericolo ... Come scrive tg24.sky.it