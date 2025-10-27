Come si calcola il punteggio del titolo abilitante nel concorso insegnanti PNRR3 Pillole di Question Time
Nel question time del 21 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stata affrontata una questione tecnica riguardante il calcolo del punteggio per il titolo di accesso. Un focus particolare è stato posto su: come si determina il punteggio in base alla votazione riportata nell’abilitazione, ad esempio 910. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Quando chiedi un prestito, la banca controlla il tuo profilo finanziario per capire se può concedertelo o no. Sulla base di questi dati calcola un punteggio, il credito score o merito creditizio: ogni banca lo calcola in modi diversi, quindi non puoi sapere qual è il tu - facebook.com Vai su Facebook