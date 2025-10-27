Come rendere le città a prova di cambiamento climatico? Ce lo dice il Wwf

di Tommaso Tautonico, Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 6 ottobre 2025 Le città sono oggi l’epicentro della  crisi climatica: luoghi in cui si concentra la maggior parte della popolazione e delle attività economiche, ma anche spazi vulnerabili, attraversati da  crescenti disuguaglianze sociali. Il nuovo rapporto del Wwf “ Adattamento alla crisi climatica in ambito urbano: ripensare le città come sistemi viventi di natura e persone ” lancia un allarme chiaro: i centri urbani non possono più limitarsi a gestire emergenze sempre più frequenti, ma devono trasformarsi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

