La cybersecurity in Italia è una questione cruciale. In un contesto dove la digitalizzazione prosegue a ritmo incessante, la protezione dei dati è diventata una delle sfide più complesse e urgenti per cittadini, aziende e istituzioni. Con l'adozione sempre più diffusa di soluzioni basate sui dati aperti, proteggere le informazioni personali e aziendali non è mai stato così vitale. L'Italia infatti ha fatto grandi passi verso una maggiore trasparenza, promuovendo l’open data e l'accesso alle informazioni pubbliche. Questo è un vantaggio per la crescita economica, la governance e l'innovazione. Tuttavia, l’apertura dei dati ha anche amplificato i rischi legati alla cybersecurity. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Come proteggersi nell'era degli open data La difesa inizia sempre con la consapevolezza