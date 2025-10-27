I leggings sono un capo davvero speciale che non può assolutamente mancare nel guardaroba femminile al di là della stagione di riferimento. Sono pratici e versatili. Li si trovano di diversi tessuti, dall’innovativo tessuto spandex a quelli in latex o ecopelle. Sono iconici per gli amanti dello street style. La prima donna che ha reso questo capo non solo pratico ma anche elegante è stata Audrey Hepburn. In film come Sabrina a Cenerentola a Parigi la troviamo infatti con dei semplici leggings, all’epoca chiamati fuseaux in tinta unita e dalla forma essenziale in grado di esaltare e slanciare la silhouette abbinati ad un paio di ballerine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come indossare i leggings con eleganza