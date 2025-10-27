Come funziona la muta degli insetti | come e perché si liberano dell'esoscheletro
Gli insetti crescono cambiando ciclicamente l’esoscheletro e liberandosi della vecchia pelle, l'esuvia,in un processo chiamato ecdisi. Ogni muta segna spesso una nuova fase del ciclo vitale, che si completerà con la forma adulta definitiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
