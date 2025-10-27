Come funziona il missile invisibile svelato dalla Russia | È una Chernobyl volante
Il missile 9M730 Burevestnik presentato da Vladimir Putin è stato in grado di percorrere 14.800 chilometri in 15 ore. La sua autonomia è garantita da un motore a propulsione nucleare. Il test è stato fatto il 21 ottobre ma la notizia è stata resa pubblica solo negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
