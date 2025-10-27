Come funziona il missile atomico Burevestnik

Avrebbe avuto successo il collaudo su lunghissima distanza del missile da crociera 9M730 Burevestnik (codice Nato Ssc-X-9 Skyfall), un progetto innovativo sul quale la Russia ha investito anni di ricerche. Da tempo, infatti, gli Usa seguono i movimenti di personale e mezzi in quello che sarebbe il sito di dispiegamento del nuovo missile, ovvero la base militare Vologda-20 a circa 500 km da Mosca. Si tratta di un’arma con capacità di trasporto nucleare e dotata anche di una propulsione che si affida all’atomo. Il presidente russo Vladimir Putin ne ha parlato come di un missile in grado di confondere le difese nemiche, impossibile da intercettare e in grado di restare in volo anche per 14 ore coprendo distanze mai raggiunte prima, come il volo di oltre 14. 🔗 Leggi su Panorama.it

