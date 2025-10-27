Come combattere le fake news? Essere aggiornati significa vivere in sicurezza

La disinformazione è alle porte. Le recenti statistiche chiariscono due aspetti fondamentali: il primo riguarda più della metà degli italiani e fa riferimento alla capacità sempre minore, tra adulti e ragazzi, di comprendere un testo con facilità. L’altro fattore è quello relativo alla soglia dell’attenzione: sempre più bassa. Specialmente quando si tratta di leggere e analizzare frasi. Moltissimi, a prescindere dall’età, leggono meno di un libro l’anno. Questa certezza, sommata al sempre maggiore utilizzo dei social network, dà adito alla disinformazione collettiva. La diffusione di fake news è solo un aspetto che compone la mancanza di autorevolezza e conoscenza da parte di una generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come combattere le fake news? Essere aggiornati significa vivere in sicurezza

