Tra fine ottobre e inizio novembre, anche in Italia arriverà la classica influenza stagionale, determinata dagli sbalzi di temperatura e dallo stare all’interno di luoghi affollati come uffici, scuole, ma anche altri ambienti come le palestre. Il vaccino antinfluenzale resta la prima linea di difesa, soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie croniche. È sicuro, gratuito per chi rientra nelle categorie a rischio e riduce drasticamente complicanze e ospedalizzazioni. Ma non basta il vaccino: lavarsi spesso le mani, areare gli ambienti chiusi, evitare luoghi affollati in caso di sintomi e coprire naso e bocca quando si tossisce sono piccoli gesti che fanno una grande differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come arginare l’influenza