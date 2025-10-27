Come arginare l' erosione costiera che consuma Torre Canne | il progetto

FASANO - Un intervento da 5 milioni di euro per arginare l'erosione costiera che sta “consumando” la spiaggia e il cordone dunale del tratto di Torre Canne inserito nel Parco delle Dune Costiere. Giovedì 30 ottobre sarà presentato il progetto che il Comune di Fasano ha candidato per l'ottenimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it