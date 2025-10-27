Come arginare l' erosione costiera che consuma Torre Canne | il progetto
FASANO - Un intervento da 5 milioni di euro per arginare l'erosione costiera che sta “consumando” la spiaggia e il cordone dunale del tratto di Torre Canne inserito nel Parco delle Dune Costiere. Giovedì 30 ottobre sarà presentato il progetto che il Comune di Fasano ha candidato per l'ottenimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Progetto H.EROS COST una sfida per il futuro della nostra costa - Giovedì 30 Ottobre sarà presentato il progetto che il Comune di Fasano ha candidato per l’ottenimento di finanziamenti nell’ambito dell’avviso Pr Puglia ... osservatoriooggi.it scrive
Metaponto, 11 mln contro l’erosione costiera - Avviata dalla Regione Basilicata la conferenza di servizi, con l’invio del progetto preliminare, per le opere di contrasto all’arretramento del fronte del litorale. Come scrive trmtv.it
Dalla Regione 7 milioni di euro per arginare l'erosione costiera - Circa 7 milioni di euro per interventi di difesa del litorale molisano e per rafforzare la resilienza ambientale dei territori costieri. Come scrive ansa.it