Come Aprire e Modificare File Protetti o in Sola Lettura

Sbloccare un file protetto o in sola lettura può trasformarsi in un ostacolo inaspettato. Magari si tratta di un documento ricevuto via email che non si lascia modificare, o di un file salvato su una chiavetta USB che sembra intoccabile. Questo problema, comune su Windows e Mac, nasce da restrizioni di sistema, protezioni intenzionali o semplici impostazioni di sicurezza. Un file può essere bloccato o in sola lettura per diversi motivi. Su Windows, potrebbe derivare da un trasferimento da un dispositivo esterno, come una chiavetta USB, che attiva una protezione automatica. Su Mac, i permessi di sistema o le firme digitali di un'app possono limitare l'accesso.

