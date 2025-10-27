Colto da malore sull' A2 camionista riesce a fermarsi e poi muore

Tragedia all'alba lungo la A2 del Mediterraneo in provincia di Salerno, dove un camionista di 67 anni, originario di Giffoni, ha accusato un malore tra Campagna ed Eboli ed è morto. L'uomo, di cui è ignota l' identità, ha avuto la prontezza di accostare per evitare il peggio ma poi è deceduto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

