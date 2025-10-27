Colto da infarto al rifugio | salvato da 4 persone grazie al defibrillatore in dotazione

Reggio Emilia, 27 ottobre 2025 – Fortuna, bravura, prontezza e un defibrillatore 'benedetto'. Tutto fa quando occorre salvare una vita. Ed è quello che è successo ieri pomeriggio al Rifugio Venusta, sul Lago Calamone a Ventasso, in Appennino, dove un uomo di 62 anni – in compagnia di tre amici per godersi la domenica di sole – all'improvviso si è accasciato al suolo in seguito ad un attacco cardiaco. Ha un infarto in pizzeria: viene rianimata dal vicino Il caso ha voluto che in quel momento a pranzo, in tavoli diversi, ci fossero due infermieri – un uomo e una donna – un'ostetrica e un volontario della pubblica assistenza.

