Colpo negli uffici pubblici trafugati diversi computer

Tempo di lettura: < 1 minuto Ladri in azione nel Vallo di Lauro. Dopo il colpo messo a segno negli uffici comunali di Moschiano, un nuovo episodio ha scosso la comunità: ignoti si sono introdotti nella sede della dirigenza scolastica di Lauro, in via Lancellotti, all’interno dell’edificio San Filippo Neri. Approfittando probabilmente del maltempo che imperversava nella notte, i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso principale riuscendo a raggiungere il secondo piano, dove si trovano gli uffici amministrativi dell’istituto. Una volta all’interno, hanno razziato circa otto unità centrali di computer in uso al personale scolastico, prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colpo negli uffici pubblici, trafugati diversi computer

