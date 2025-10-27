Colpo in hotel svolta in Appello per i due ladri

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosciolti dall’accua di furto in albergo, Vincenzo D’Onofrio alias “o’ Mangiavatt”, 57 anni di Arpaia e Claudio Borzacchiello, 60 anni di Arienzo. E’ quanto disposto dalla Corte d’Appello di Napoli che ha prosciolto i due pregiudicati.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti D’Onofrio e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

