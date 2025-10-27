Colpo fallito al cantiere vigilanza blocca uno dei ladri
Ladri in azione a Sarno. La notte scorsa, una banda di ladri ha preso di mira il cantiere di via Sodano. Grazie al tempestivo intervento della centrale operativa e della radiomobile della vigilanza Astrea il colpo è fallito. Uno dei banditi, tra l'altro, è stato bloccato e consegnato alle forze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ordigni in serie: dopo il tentativo di colpo con esplosivo fallito a Savelletri, trovata un’altra bomba in una villa a Montalbano Ordigno disinnescato dai Carabinieri dopo la segnalazione di una guardia giurata. Poco dopo, un secondo ritrovamento bomba nelle c - facebook.com Vai su Facebook
? Inverno e Monteleone, colpo fallito al bancomat: ladri in fuga senza bottino http://dlvr.it/TNp6LP #InvernoEMonteleone #ColpoFallito #Bancomat #Ladri #Carabinieri - X Vai su X
Cantiere ex Stracca, via Montebello ancora a senso unico: "Cerchiamo soluzioni" - Via la gru del fallito cantiere all’ex Stracca, ma la viabilità lungo via Montebello resta a senso unico nel tratto dall’angolo di via Simeoni a salire verso l’incrocio con via Veneto: "Gli uffici, in ... Scrive ilrestodelcarlino.it