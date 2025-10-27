Colpo fallito al cantiere vigilanza blocca uno dei ladri

Ladri in azione a Sarno. La notte scorsa, una banda di ladri ha preso di mira il cantiere di via Sodano. Grazie al tempestivo intervento della centrale operativa e della radiomobile della vigilanza Astrea il colpo è fallito. Uno dei banditi, tra l'altro, è stato bloccato e consegnato alle forze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it