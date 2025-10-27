Colonia-Bayern Monaco mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici
Sedicesimi di finale di DFB Pokal ed è il turno del Bayern Monaco di Kompany che scende in campo contro il Colonia di Kwasniok. I Geissboecken trovano la capolista indiscussa della Bundesliga a pochi giorni dall’eroica gara del Signal Iduna Park, nella quale hanno rischiato di portare via un punto preziosissimo. Il gol di Beier ha spento le illusioni ma confermato la solidità di una squadra tornata in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Spunta un nuovo nome sul taccuino di #Ausilio e #Marotta. Si tratta di Said #ElMala, talento che sta sorprendendo tutti in #Bundesliga La concorrenza, però, è spietata, perché il gioiellino del #Colonia piace anche al #BayernMonaco Vi piacerebbe vederl - facebook.com Vai su Facebook
Lena Oberdorf esce in lacrime durante Bayern Monaco-Colonia. Le immagini non fanno ben sperare. Un talento tanto grande quanto la sua sfortuna. Speriamo bene - X Vai su X
Bundesliga: Bayern Monaco inarrestabile, 3-0 all'Hertha e primo posto in solitaria. Colonia secondo, pari RB Lipsia - Si chiude la quarta giornata della Bundesliga dopo gli anticipi di ieri: cinque gare, tutte con fischio d'inizio fissato alle ore 20, tutte con un occhio alla testa della classifica. Si legge su calciomercato.com
Dalla Germania: "Il Bayern Monaco vuole Vlahovic: pronto l'assalto per giugno" - Il club tedesco, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe pronta a sferrare l'attacco decisivo per tesserare il centravanti della Juventus. Secondo corrieredellosport.it