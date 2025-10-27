Colonia-Bayern Monaco mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Bavaresi corsari al Rhein Energie Stadion

Sedicesimi di finale di DFB Pokal ed è il turno del Bayern Monaco di Kompany che scende in campo contro il Colonia di Kwasniok. I Geissboecken trovano la capolista indiscussa della Bundesliga a pochi giorni dall’eroica gara del Signal Iduna Park, nella quale hanno rischiato di portare via un punto preziosissimo. Il gol di Beier ha spento le illusioni ma confermato la solidità di una squadra tornata in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-Bayern Monaco (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi corsari al Rhein Energie Stadion

