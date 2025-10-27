Colonia-Bayern Monaco mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Bavaresi corsari al Rhein Energie Stadion

Infobetting.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sedicesimi di finale di DFB Pokal ed è il turno del Bayern Monaco di Kompany che scende in campo contro il Colonia di Kwasniok.  I Geissboecken trovano la capolista indiscussa della Bundesliga a pochi giorni dall’eroica gara del Signal Iduna Park, nella quale hanno rischiato di portare via un punto preziosissimo. Il gol di Beier ha spento le illusioni ma confermato la solidità di una squadra tornata in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

colonia bayern monaco mercoled236 29 ottobre 2025 ore 20 45 formazioni quote pronostici bavaresi corsari al rhein energie stadion

© Infobetting.com - Colonia-Bayern Monaco (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi corsari al Rhein Energie Stadion

Altre letture consigliate

colonia bayern monaco mercoled236ColoniaBayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it scrive

colonia bayern monaco mercoled236Pronostico Colonia-Bayern Monaco: Kompany vuole tutti i record - Bayern Monaco è una partita dei 32esimi di finale di Coppa di Germania: pronostico, formazioni e dove vederla ... Scrive ilveggente.it

Bundesliga: Bayern Monaco inarrestabile, 3-0 all'Hertha e primo posto in solitaria. Colonia secondo, pari RB Lipsia - Si chiude la quarta giornata della Bundesliga dopo gli anticipi di ieri: cinque gare, tutte con fischio d'inizio fissato alle ore 20, tutte con un occhio alla testa della classifica. Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Colonia Bayern Monaco Mercoled236