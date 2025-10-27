Colombo | Sono sicura che Allegri un innesto in attacco nel mercato di gennaio se lo aspetta
Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta nel pomeriggio di ieri ai microfoni di Radio Sportiva parlando del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Incredibile a dirsi: ci voleva Trump per riabilitare Cristoforo Colombo. Le statue del genovese decapitate nelle proteste di BLM sono state riprese e ristrutturate per volere di Trump. Il navigatore continua a essere facile bersaglio dei rabbiosi, ma lo storico Matth Vai su Facebook
Colombo: "Allegri si aspetta un innesto a gennaio ma al momento la società frena" - Santiago Gimenez e Nkunku non si sbloccano in campionato: all'ottava giornata sono ancora a quota zero gol. Riporta milannews.it