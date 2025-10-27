Collescipoli inserimento a rischio tra ‘I Borghi più belli d’Italia’ | Riconosciuto l’indiscusso valore ma rilevate criticità
La candidatura di Collescipoli a ‘Borgo ospite’ potrebbe essere a rischio. Lo scorso 12 settembre si è svolto il sopralluogo della commissione de ‘I Borghi più belli d’Italia’, che ha fatto seguito alla lettera inviata dal sindaco Bandecchi per richiedere l’ammissione all’associazione nazionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il ‘caso’ Collescipoli finisce in consiglio comunale. Mentre si attende il responso della Commissione de "I borghi più belli d'Italia" per l'inserimento di Collescipoli nel circuito, il 'caso' sollevato da Tuttoggi.info finisce all'attenzione del consiglio comunale. Nello s Vai su Facebook