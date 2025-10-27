Collescipoli inserimento a rischio tra ‘I Borghi più belli d’Italia’ | Riconosciuto l’indiscusso valore ma rilevate criticità

27 ott 2025

La candidatura di Collescipoli a ‘Borgo ospite’ potrebbe essere a rischio. Lo scorso 12 settembre si è svolto il sopralluogo della commissione de ‘I Borghi più belli d’Italia’, che ha fatto seguito alla lettera inviata dal sindaco Bandecchi per richiedere l’ammissione all’associazione nazionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

