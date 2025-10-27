Coldiretti Veneto in duemila all' incontro con i candidati alle Regionali
Confronto serrato e concreto sui temi e le urgenze del settore primario di fronte a ben 2.000 agricoltori per i candidati alla presidenza del Veneto oggi, lunedì 27 ottobre, al Gran Teatro Geox di Padova.Gli agricoltori soci di Coldiretti Veneto sono arrivati da tutta la Regione per incontrare i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Elezioni regionali, il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione: l'evento promosso da Coldiretti Veneto al pala Geox VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Gli agricoltori del Veneto incontrano gli aspiranti presidenti di Regione, le promesse dei candidati - 000 agricoltori per i candidati alla presidenza del Veneto oggi al Gran Teatro Geox di Padova. Da altovicentinonline.it
Coldiretti scende in piazza a Rovigo per difendere il grano italiano - Rovigo, 26 settembre 2025 – Gremita piazza Vittorio Emanuele II, a Rovigo, per la manifestazione di Coldiretti a difesa del grano italiano. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Coldiretti, da tutto il Veneto in difesa del prezzo del grano. I manifestanti: «Importazioni sleali da altri paesi» - Ieri piazza Vittorio Emanuele è diventata il centro del settore primario regionale e nazionale. Da ilgazzettino.it