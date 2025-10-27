Coldiretti Veneto in duemila all' incontro con i candidati alle Regionali

Confronto serrato e concreto sui temi e le urgenze del settore primario di fronte a ben 2.000 agricoltori per i candidati alla presidenza del Veneto oggi, lunedì 27 ottobre, al Gran Teatro Geox di Padova.Gli agricoltori soci di Coldiretti Veneto sono arrivati da tutta la Regione per incontrare i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it