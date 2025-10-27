Cold ironing nei porti Italia lumaca

Quasi un miliardo di risorse disponibili, a rilento le iniziative in quasi tutti gli scali marittimi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cold ironing nei porti, Italia lumaca

