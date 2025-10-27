Colamonici AVS | A Caserta le donne non possono più interrompere una gravidanza la Regione intervenga

Tempo di lettura: 3 minuti “Nel più grande ospedale della provincia di Caserta, il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza è, nei fatti, a rischio. È una violazione inaccettabile della legge e dei diritti fondamentali delle donne”.  Con queste parole Alessia Colamonici, candidata alle elezioni regionali in Campania con Alleanza Verdi e Sinistra, al fianco di Roberto Fico presidente, interviene sulla situazione dell’ Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove da mesi non è più possibile praticare l’IVG a causa delle dimissioni dell’ultimo medico non obiettore. “La legge 194 è chiara: ogni donna ha diritto a interrompere una gravidanza in sicurezza, in strutture pubbliche, nei tempi e nei modi previsti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

