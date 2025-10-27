Col fumetto ' La storia di bollicina' si chiude il progetto Avis con il cantastorie amato dai bambini Oreste Castagna
“La Storia di Bollicina” è una storia di condivisione, amicizia, dono e fratellanza. È la storia scritta a più mani dai bambini degli istituti comprensivi di Lucera insieme all’attore, regista e formatore teatrale Oreste Castagna, grazie al progetto “Rosso Sorriso” finanziato dal bando “Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
FIND ME – Il fumetto che unisce, include e racco
Bari, dopo mezzo secolo chiude la storica bottega del fumetto «Da Giovanni»: «Rimasto sempre al Libertà per il popolo» - La storia di Giovanni Abbatescianni, come tante storie belle, è iniziata davanti a un bivio: rimanere in Germania o tornare nella sua Bari.
Chiude il museo del fumetto di Milano - Non è bastato nemmeno "l'appello" di Spiderman, raffigurato ormai senza casa: il Museo del Fumetto di Milano chiuderà i battenti domenica.
Una mostra sulla storia del fumetto - Si chiama "Fumettology" la mostra di fumetti allestita al Circolo Sannitico di Campobasso e che resterà aperta fino al 23 marzo.