Codroipo Udine travolge e uccide un pedone sul ponte della Delizia e poi scappa | caccia al pirata

Il conducente del veicolo è fuggito senza prestare soccorso. La vittima indossava anche un giubbotto catarifrangente. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Codroipo (Udine), travolge e uccide un pedone sul ponte della Delizia e poi scappa: caccia al pirata

Pedone travolto e ucciso sul ponte della Delizia: indossava un giubbino ad alta visibilità. Forse chi l'ha investito è fuggito. Traffico bloccato e deviazioni - Grave incidente questa mattina, lunedì 27 ottobre, sul ponte della Delizia, lungo la strada che collega Casarsa a Codroipo: una persona è stata travolta e uccisa.

