Cocaina in casa della fidanzata | arrestato 28enne genovese sequestrati 1,8 chili di droga

Era tenuto d’occhio da giorni, e ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile di Genova sono intervenuti appena lo hanno visto uscire da un portone di vico Raffetto, nel quartiere di Sampierdarena.G. S. 28 anni, genovese, difeso dall’avvocato Giuseppe Tortorelli, è stato fermato dopo essersi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

