Coca-Cola | in Campania distribuite risorse per 32 milioni di euro e oltre 1.200 posti di lavoro generati lungo tutta la filiera

Grazie alla presenza della fabbrica di Marcianise (CE), Coca-Cola coinvolge oltre 40 imprese campane, di cui più del 40% sono piccole e micro-imprese. Caserta, 27 ottobre 2025 – Coca-Cola si conferma la prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Campania rispetto alle risorse generate sul territorio e all’impatto occupazionale. A rilevarlo è lo studio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Coca-Cola: in Campania distribuite risorse per 32 milioni di euro e oltre 1.200 posti di lavoro generati lungo tutta la filiera

