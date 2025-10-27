Coca-Cola il polo di Marcianise coinvolge una filiera di 40 Pmi e oltre 1.200 posti di laoro

Coca-Cola si conferma la prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Campania rispetto alle risorse generate sul territorio e all’impatto occupazionale. A rilevarlo è lo studio realizzato da Sda Bocconi School of Management sull’impatto socio-economico di Coca-Cola in Italia e che presenta un focus specifico sulla Campania – regione che ospita da oltre 50 anni lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Marcianise, il più grande polo produttivo di Coca-Cola nel Sud Italia: nel 2024 ammontano a 32 milioni di euro (pari allo 0,02% del PIL regionale) le risorse generate e distribuite agli attori principali dell’economia regionale sotto forma di stipendi, acquisti di beni e servizi, investimenti, imposte e contributi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it