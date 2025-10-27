(Adnkronos) – Coca-Cola, presente in Italia dal 1927, si conferma leader nel Paese per impatto economico e occupazionale nel settore delle bibite e delle bevande. Un dato che acquisisce un valore speciale alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che Coca-Cola accompagnerà come partner più longevo del Movimento Olimpico e da Presenting . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Coca-Cola, cresce impatto occupazionale: 30mila posti lungo la filiera