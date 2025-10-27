Cobolli contro Sinner non è stato un caso | a Parigi domina Machac e si regala Shelton

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prestazione di livello altissimo del n.22 del mondo, che aveva dato filo da torcere a Jannik a Vienna e al prossimo turno nel Master 1000 francese affronterà l'americano, n.5 del tabellone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cobolli contro sinner non 232 stato un caso a parigi domina machac e si regala shelton

© Gazzetta.it - Cobolli, contro Sinner non è stato un caso: a Parigi domina Machac e si regala Shelton

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cobolli contro sinner 232Sinner-Cobolli 2-0, Atp Vienna: Jannik vince il derby e vola ai quarti - In palio c'&#232; un posto ai quarti di finale: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... Si legge su msn.com

cobolli contro sinner 232Cobolli sul derby contro Sinner: “È un cannibale, ma proverò a dargli fastidio. La Davis &#232; un sogno che si avvera” - Il numero 22 del mondo affronterà il suo illustre connazionale agli ottavi dell’ATP 500 di Vienna, in attesa di coronare il suo sogno di rappresentare l’Italia a Bologna Dopo una stagione assolutament ... Segnala tennisitaliano.it

cobolli contro sinner 232Sinner dopo la vittoria contro Cobolli: "Ottima partita, Flavio ha giocato un gran tennis" - Nel video le parole di Jannik Sinner a Sky Sport dopo la vittoria contro Flavio Cobolli all'Atp 500 di Vienna: "È stata un'ottima partita. Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cobolli Contro Sinner 232